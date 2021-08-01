"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد

قال: الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.