ارتفاع عدد المصابين بكورونا في نيجيريا إلى 3145 حالة مؤكدة

مركز مكافحة الأمراض أعلن أمس تسجيل 195 إصابة جديدة

أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان له أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يرتفع بذلك إلى 3145 حالة مؤكدة.

يذكر أن نيجيريا قررت في وقت سابق التمديد في الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 11:45 PM

مركز مكافحة الأمراض أعلن أمس تسجيل 195 إصابة جديدة

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في نيجيريا إلى 3145 حالة مؤكدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان له أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يرتفع بذلك إلى 3145 حالة مؤكدة.

يذكر أن نيجيريا قررت في وقت سابق التمديد في الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد

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