"مخدوم وأنت في بيتك".. مبادرة تضع "أمانة مكة" ثالثة على مستوى الخليج

حصلت على المركز الثالث في جائزة أفضل المبادرات ضمن القطاع البلدي

حازت أمانة العاصمة المقدسة على المركز الثالث لجائزة أفضل المبادرات في القطاع البلدي على مستوى الخليج العربي؛ لمشاركتها بمبادرة "مخدوم وانت في بيتك" والتي تخدم العملاء دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة أو البلديات لمتابعة المعاملات في ظل أزمة "كورونا".

وتوجت أمانة العاصمة المقدسة بالجائزة البرونزية لفئة تجربة العميل في وقت الأزمات، المقدمة من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الأمانة الحافل بالنجاحات في جميع المجالات.

وأعرب وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز منظومة التميز.

وأكد دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتوجيهات أمين العاصمة المقدسة الرامية إلى مواصلة الجهود وتطوير الخدمات كافة وتحقيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتكون الأمانة في المقدمة دائماً من خلال تبني أحدث الحلول والخدمات التقنية.

وذكر "الزايدي" أن المبادرة جاءت لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، واستمرار خدمات الأمانة دون توقف.

وأشار إلى تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية والتجارب المميزة لعموم المستفيدين من خلال المنصات الحديثة والتقنيات الموجهة، للتعرف على تجربة العملاء وتقديم الخدمات البلدية بشكل أفضل ومواكب لطموح الأمانة وتطلعات رؤية المملكة 2030.