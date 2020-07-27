"التجارة": حملة تصحيح لـ 364 مركبة BYD.. وقودها الفعلي 91 والمسجل 93

الوزارة دعت للتواصل مع الوكيل للاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، عن حملة تصحيح لـ 364 مركبة F3B" BYD" موديل 2017 – 2020.

وذكرت الوزارة أن الحملة جاءت لخطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك "بنزين 93" وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 91".

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لتصحيح الخطأ في دليل المالك، والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك.