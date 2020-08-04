بعد ساعات من العمل.. "نقل عسير" يعيد الحركة لعقبتَي شعار وضلع

"الشراري" يدعو لتوخي الحذر بسبب هطول الأمطار

أنهى "نقل عسير" صيانة عقبتَي شعار وضلع بعد رفع الانهيارات التي سقطت، وتم استئناف الحركة المرورية في العقبتَين.

وأهاب مدير نقل عسير، المهندس مطلق الشراري، بعابري العقبتين لتوخي الحذر والحيطة نظرًا لاستمرار هطول الأمطار، ووجود أعمال صيانة على الطريق.



