قبل أن يجف تراب قبره.. مقيم سوداني يكشف قصة السعوديين مع "أبي بكر"

رؤيا المنام تحوَّلت من تملُّك منزل إلى دفن فلذة كبده ذي الأعوام السبعة

في الوقت الذي يتبادل فيه الناس التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، كان المقيم السوداني المهندس بهاء الدين علي عبدالرحمن يستقبل العزاء في ابنه "أبي بكر" ذي الأعوام السبعة، الذي فاضت روحه إلى بارئها بعد ثلاث سنوات قضاها بين منزل أسرته وقسم الأورام في مستشفى الحرس الوطني؛ ليستقر جسده أخيرًا في مقابر النسيم بالرياض.

وقبل أن يجف تراب قبر فلذة كبده بعث "بهاء الدين" برسالة شكر وعرفان، عنونها بـ"معادن البشر"، كشف من خلالها ما وصفه بـ"وفاء" السعوديين غير المستغرب -على حد قوله- نظير إحاطتهم ابنه بالرحمة والشفقة، ومقاسمتهم أبوة العطف لـ"أبي بكر" منذ تعرُّضه لسرطان الغدة الكظرية في شهر رمضان من عام 1438 - 2017.

يقول في رسالته: الكلمات قد تكذب، ولكن التصرفات دائمًا تقول الحقيقة. شكرًا للمواقف التي تُظهر معادن البشر. أنا سوداني الجنسية، أعمل في قسم "نقل الكهرباء" بالشركة السعودية للكهرباء. أُصيب ابني بسرطان الغدة الكظرية في شهر رمضان عام 1438هـ؛ فكانت مصيبة لها الأثر الكبير في نفسي من الألم والحزن، ولكني أطمئن كلما تذكرتُ أنني أنتمي لصرح عظيم، هو الشركة السعودية للكهرباء، التي يوجد فيها رجال قلوبهم كأفئدة الطير.. أهل فزع ونخوة، تشربوها من بلد العروبة والكرم، وهذا ليس بغريب على أهل السعودية، أسأله تعالى أن يصبغ عليها الأمن، ويديم عزها.

وأضاف: فور علمهم بإصابة ابني "أبي بكر" بالسرطان وجدتهم على قلب رجل واحد، وأيقنت حينها أنني لن أبقى وحيدًا، ولست غريبًا هنا؛ فأنا في بلدي الثاني. وبالفعل وقفوا بجانبي، وكان لإدارة الموارد البشرية الأثر الطيب الذي خفف عني مصيبة الابتلاء بسرعة إكمال إجراءات دخول ابني مستشفى الحرس الوطني على الرغم من تزامن ذلك مع عطلة نهاية شهر رمضان آنذاك.

وتابع الأب المكلوم وهو يكشف عما في قلبه من وفاء: بدأت رحلة العلاج التي استمرت ثلاث سنوات في مستشفى الحرس، وخلال هذه الفترة تعلمت أن هناك ملائكة يمشون على الأرض، أزالوا ما في داخلي من ألم يعتصرني كلما شاهدت فلذة كبدي يئن من الأوجاع، ووجدت في المستشفى قمة الذوق في التعامل الرائع وصدق المشاعر.

وأردف "بهاء الدين": في قسم أمراض الدم والأورام الصلبة هناك أطباء وممرضات لم يشعر ابني يومًا من الأيام بأنه في المستشفى، وعشنا مشاعر مختلطة، بين لحظات فرح بانحسار الورم، ولحظات إحباط لنتائج الصور لحجم الورم، ولكن وقوف الأطباء معنا كان دافعًا كبيرًا لتجاوز هذه المراحل الصعبة. ومرت الأيام إلى أن قضى الله أمره، وأخذ أمانته. ولا نقول إلا مايُرضي الله {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

وكشف أن والده المقيم في السودان رأى في المنام قبل وفاة حفيده أبي بكر بأيام أن ابنه "بهاء الدين" تملك منزلاً في السعودية؛ ليتضح لاحقًا أن التعبير ربما هو وفاة الابن؛ ليسكن في مقابر النسيم شرق الرياض.

وختم والد "أبي بكر" رسالته بقوله: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أكتب هذه الكلمات الصادقة بقلب منفطر من جراء الفَقْد، ومشاعر الفخر بالأوفياء من الشركة السعودية للكهرباء، وكذلك بمنسوبي قسم أمراض الدم والأورام بمدينة الملك عبدالله الطبية بالحرس الوطني، ولا يسعني إلا أن أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ أرض الحرمين الشريفين وقيادتها وشعبها، وأن يصبغ عليها دوام الأمن والأمان".