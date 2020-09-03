روسيا تستأنف رحلات الطيران الدولية مع مصر والإمارات

قالت الحكومة الروسية، اليوم الخميس: إنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول؛ وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ووفقًا لبيان صدر عن الحكومة؛ سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.روسيا فيروس كورونا الجديد
بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة كورونا
قالت الحكومة الروسية، اليوم الخميس: إنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول؛ وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ووفقًا لبيان صدر عن الحكومة؛ سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.