روسيا تستأنف رحلات الطيران الدولية مع مصر والإمارات

بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة كورونا

قالت الحكومة الروسية، اليوم الخميس: إنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول؛ وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان صدر عن الحكومة؛ سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 10:24 AM

بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة كورونا

روسيا تستأنف رحلات الطيران الدولية مع مصر والإمارات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الحكومة الروسية، اليوم الخميس: إنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول؛ وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان صدر عن الحكومة؛ سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.

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روسيا فيروس كورونا الجديد

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