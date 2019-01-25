3 وفيات في حادث عنيف على طريق بيشة - الرين

تسبب بإصابة آخرين ومطالبات بإيجاد حلول للمنحنيات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، من جرّاء حادث مروري عنيف وقع مساء أمس على طريق بيشة – الريان، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد حلول لكثير من منحنيات الطريق والتي تسببت بالكثير من الحوادث المفزعة.

وتفصيلاً، ذكر شاهد عيان أن حادثاً مرورياً مروعاً وقع على طريق بيشة- الرين بالقرب من الموقع المسمى "لخشيم الذيب"، بين سيارتين هيونداي اكسنت وفورد تريوس، جراء تجاوز إحدى المركبات بالمنحى، مبيناً أن الدفاع المدني باشر بالجنينة بشمال بيشة الخندق والهلال الأحمر بالجنينة وأمن طرق الصايرة.

ويشهد طريق بيشة- الرياض حوادث متكررة بسبب كثافته وعدم ازدواجيته وكثرة منحنياته.