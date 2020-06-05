تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان تستمر حتى الـ7 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً، بمشيئة الله.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.