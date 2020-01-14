محاكمة "ترامب".. مجلس النواب يصوت على إحالة الاتهامات لـ"الشيوخ" غداً

من المرجح البدء خلال هذا الأسبوع.. وإدانة الرئيس مستبعدة

أفاد نواب اليوم (الثلاثاء) بأن مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون سيصوت غداً على قرار إحالة اتهامات رسمية في إطار مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ؛ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمة "ترامب".





ونقلت "رويترز" عن عضو مجلس النواب الديمقراطي هنري كويلار، أن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي ذكرت خلال اجتماع حزبي أنها ستعلن أيضاً أسماء فريق المديرين الديمقراطيين الذين سيرأسون الادعاء في محاكمة "ترامب".

وسيسمح التصويت لمجلس الشيوخ ببدء المحاكمة في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع، ولكن من المرجح ألا يتم سماع المرافعات الاستهلالية قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير لأن من المرجح أن تستغرق الأمور الشكلية مثل أداء الأعضاء اليمين عدة أيام بمجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ساحة "ترامب"؛ نظراً لعدم إبداء أي جمهوري تأييده لعزله وهي خطوة تتطلب موافقة أغلبية الثلثين بالمجلس.