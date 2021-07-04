"الأرصاد" يتوقع استمرار الأمطار على مواقع عدة لنهاية الأسبوع

توقعات المركز الوطني تشمل الأجزاء الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية حتى نهاية الأسبوع الجاري على مرتفعات منطقتي عسير وجازان (تشمل الأجزاء الساحلية).

وأضاف المركز على حسابه بتويتر أن تأثير الأمطار قد يمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة .