بريطانيا تسجل 40,941 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة

إجمالي الإصابات 9,806,034 حالة والوفيات 143,866شخصًا

سجّلت بريطانيا 40,941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و150 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,806,034، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,866.