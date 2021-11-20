بريطانيا تسجل 40,941 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة

إجمالي الإصابات 9,806,034 حالة والوفيات 143,866شخصًا

سجّلت بريطانيا 40,941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و150 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,806,034، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,866.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 11:18 PM

إجمالي الإصابات 9,806,034 حالة والوفيات 143,866شخصًا

بريطانيا تسجل 40,941 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجّلت بريطانيا 40,941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و150 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,806,034، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,866.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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