بريطانيا تسجل 40,941 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة

سجّلت بريطانيا 40,941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و150 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,806,034، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,866.
إجمالي الإصابات 9,806,034 حالة والوفيات 143,866شخصًا
سجّلت بريطانيا 40,941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و150 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,806,034، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143,866.