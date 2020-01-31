"الجنايات الكبرى" تُصدر حكماً بالإعدام شنقاً لأردنيين قتلا سعودياً في جريمة بشعة

ضربا المغدور حتى فقد وعيه وقاما بسرقته ثم دفنه في حفرة وطمرها بالحجارة

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن اليوم الخميس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أردنيين أقدما على ارتكاب جريمة قتل بشعة بحق مواطن سعودي من أجل سرقة أمواله ومركبته خلال رحلة عودته إلى بلده عن طريق منفذ العمري.

وفي التفاصيل فإن الجريمة التي ارتكبت في الشهر " 10 " من عام 2018 نفذها المتهمان أحدهما يبلغ من العمر 30 سنة والآخر يبلغ من العمر 47 سنة وكلاهما من أصحاب السوابق وانكشف أمر جريمتهما عندما تدهورت مركبة المغدور السعودي بعد مضي يومين على اختفائه وإبلاغ عائلته الأمن الأردني عن غيابه وقد أعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة الرؤيا الأردنية التي نشرت تفاصيل الجريمة اليوم التي كشفت عنها لائحة الاتهام والتي أفادت بأن المتهمين صديقان منذ زمن وأنهما من ذوي الأسبقيات الجرمية وقد عقدا اتفاقاً على سلب مستخدمي الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالسعودية من خلال منطقة الأزرق.

وتابعت التنفيذ لهذا الاتفاق فقد قام المتهم الأول بشراء لباس خاص بالأمن العام وقام أيضاً المتهم بإحضار حبال ولاصق وقاما بتجهيز أدوات راضة وعصي خشبية ومن ثم قام المتهم الأول بارتداء لباس الأمن العام متوجهاً إلى الطريق الدولي وقاما بالتوقف على جانب الطريق باتجاه المملكة العربية السعودية وأخذا يلوحان للسيارات المارة من أجل التوقف وسلب سائقيها.

‏وبحسب اللائحة أثناء ذلك حضر المغدور المواطن السعودي البالغ من العمر 60 سنة بواسطة سيارة جمس تحمل لوحة سعودية حيث كان بطريق عودته إلى السعودية وقام المتهمان بالإشارة إليه للتوقف حيث توقف المغدور وادعى المتهم الأول بأنه رجل أمن يعمل بالحدود الأردنية السعودية وطلب منه إيصاله إلى هناك كما ادعى المتهم الثاني بأنه يريد أن يصل إلى منطقة قريبة توجد بها أغنام له، وصدّق المغدور كلامهما وسمح لهما بالركوب معه، حيث ركب المتهم الثاني بجانبه فيما جلس المتهم الأول في الكرسي الخلفي.

وبعد مسير المغدور مسافة قصيرة طلب منه المتهم الثاني التوقف بحجة وصوله إلى وجهته وبعد توقف المغدور قام المتهم الثاني بالنزول والتوجه إلى باب السائق من جهة المغدور فيما قام المتهم الأول بالهجوم على المغدور وسحبه إلى الكرسي الخلفي وساعده في ذلك المتهم الثاني وقام بضرب المغدور على رأسه عدة ضرباته بعصاه إلى أن فقد المغدور وعيه، وعند ذلك قاما بتربيطه ووضع لاصق على فمه وقاما بسرقة مبلغ نقدي من محفظته بقيمة 400 ريال ما يعادل 48 ديناراً أردنياً.

وتابعت اللائحة بحسب الصحيفة " وقام المتهمان بعد ارتكاب الجريمة بالذهاب إلى منطقة الخالدية وشراء طعام لهما وتناولاه وقاما بحمل المغدور ووضعه في صندوق المركبة بعد لفه في إحرام وبات ليلته في المركبة، وفي اليوم التالي توجها إلى منطقة صحراوية قرب الخالدية وهناك قاما بدفن المغدور في حفرة وطمرها بالحجارة والتراب.

وقاما بحرق ملابس ومتعلقات المغدور ومن ثم قام المتهم الثاني بقيادة المركبة وأخذ يتجول فيها بعدة مناطق برفقة المتهم الأول بتاريخ 22‏-10‏-2018، وأثناء قيادة المتهم الثاني اصطدم في مركبة أخرى وأدى ذلك إلى إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى وانكشاف أمرهما، حيث أرشدا على مكان دفن المغدور وتم استخراج الجثة، وتبين أن سبب الوفاة ناتج عن النزف الدموي الناتج عن كسر في قاعدة الجمجمة.