"كورونا" يقضي على 214 في كندا خلال يوم.. ويصيب 1177

حالات الإصابة ترتفع إلى 12.924

أعلنت هيئة الصحة في كندا اليوم (السبت)، أن 214 شخصًا توفوا بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، في حين سجلت أمس وفاة 152 مصابًا بالفيروس.

وأوضحت الهيئة أن عدد المصابين ارتفع إلى 12924، بزيادة 1177 إصابة في 24 ساعة الماضية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في كندا إلى حوالي 12 ألفًا، بحسب ما أعلن أمس، فيما قفز عدد الوفيات بنحو 20 بالمئة.