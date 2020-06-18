لمواجهة كورونا.. 30 ألف كمامة تنتجها الأسر المنتجة بالشرقية

تسهم في دعم جهود المملكة في مكافحة وباء جائحة كوفيد-19

بدأت الأسر الرائدة "المنتجة" بجمعية البر بالمنطقة الشرقية، في مشروع إنتاج الكمامات القماشية لمواجهة جائحة كورونا بالمنطقة الشرقية.

وقال الأمين العام للجمعية نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة سمير بن عبدالعزيز العفيصان: إن أسر الجمعية انتهت خلال مدة قصيرة من بداية المشروع من إنتاج أول 1000 كمامة قماشية، وإن هناك 30 أسرة منتجة تعمل حاليًا لإنتاج المستهدف من الكمامات القماشية والمخطط له أن يصل إلى 30 ألف كمامة قماشية، تُسهم في دعم جهود المملكة في مواجهة جائحة كورونا بالمنطقة الشرقية، وتسهم من جانب آخر في دعم أسر الجمعية المنتجة ماديًّا.

وأضاف: تمنح الجمعية أسرها قروضًا تنموية بالتعاون مع صندوق أجدى التنموي لتمويلهم لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الكمامات، كما عملت الجمعية على تدريبهم على فنون الخياطة والتفصيل ووفرت لهن ماكينات للخياطة والتفصيل ومدربين محترفين لتدريب هذه الأسر على الخياطة.

وتابع: يعد المشروع نوعيًّا لأنه يخدم المجتمع من أكثر من جهة فهو يدعم جهود المملكة في مواجهة كورونا ويوفر مصدر دخل لأسر الجمعية المنتجة؛ مؤكدًا أن الجمعية ستساند أسرها في تسويق منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعقد شراكات مع الجهات والمؤسسات المختلفة لشراء منتجات الأسر والاستفادة منها.

وأردف: تهتم الجمعية في توجهها الاستراتيجي بتنمية الأسر وفقًا لخطتها الاستراتيجية بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال تنمية مهارات مستفيدي الجمعية والانتقال بهم من الرعوية للتنموية عبر تدريبهم وتأهيلهم والاستغلال الأمثل لمهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم بتنمية العديد من المهارات لديهم كتعليم وتدريب الجمعية للفتيات والأسر على مهارات صيانة الجوالات وتدريبهم على مهارات الخياطة والتفصيل وتدريبهم على مهارات الطبخ عبر برنامج "مطبخ البر"، وتدريبهم بالمحلات النسائية على مهارات التسويق والمبيعات.

يُذكر أن حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، كانت قد دشنت فرع الأسر الرائدة "المنتجة" لجمعية البر بالمنطقة الشرقية، بحضور العديد من المشاركات وسيدات أعمال المنطقة الشرقية. وقالت خلال التدشين إن جمعية البر بالمنطقة الشرقية تشهد قفزات سريعة في كل المجالات التنموية وخاصة في الاهتمام بالأسر ومنتجاتها.