استقرار في أسعار النفط قُبيل قرار "أوبك+" بشأن الإمدادات

رغم الضغوط الأمريكية لزيادة المعروض و"برنت" عند 71.7 دولار

استقرت أسعار النفط، اليوم، قُبيل اجتماع لـ"أوبك+" سيقرّر خلاله كبار منتجي النفط ما إذا كانوا سيمضون قدماً في خطتهم لزيادة الإمدادات، بينما تزداد حالات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا، وتقيّم المصافي الأمريكية الأضرار التي تعرّضت لها من جرّاء الإعصار إيدا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة "أوبك" وروسيا وحلفاؤها، فيما يُعرف بتجمع "أوبك+"، الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش اليوم؛ لتحديد ما إذا كانوا سيلتزمون بخطة لضخ 400 مليون برميل يومياً شهرياً حتى ديسمبر.

وذكرت مصادر "أوبك+" أن التجمُّع يتوقع أن يشهد السوق عجزاً حتى نهاية 2021.

وأبلغت مصادر "أوبك+"، "رويترز" بأن الاجتماع سيمدّد العمل بالسياسات الحالية على الرغم من الضغوط الأمريكية لزيادة الإمدادات أكثر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:25 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن فقدت 42 سنتاً أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 في المائة؛ لتبلغ 68.57 دولار بعد تراجعها واحداً في المائة، أمس الثلاثاء، بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار إيدا.

وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن طاقة التكرير في لويزيانا انخفضت 2.3 مليون برميل يومياً، أو 13 في المائة من مجمل الطاقة في الولايات المتحدة، بسبب الإعصار إيدا.

وفي الوقت نفسه، لا يزال نحو 94 في المائة من إنتاج النفط والغاز متوقفاً في الجانب الأمريكي من خليج المكسيك.

وتلقت الأسعار دعماً من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أربعة ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 27 أغسطس.

ومن المقرر صدور بيانات المخزون الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم.