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قالت: ابتداءً من اليوم الأحد حتى نهاية الشهر المقبل .. منتهٍ بالتوظيف

"الصحة": بدء القبول في البرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان، المنتهي بالتوظيف ابتداءً من اليوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦م، حتى يوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١م.

وأفادت الوزارة بالاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط من خلال الرابط التالي: scfhs.org.sa/eservices/Practitioners/Pages/NationalDentalAssistantProgramDesc.aspx …