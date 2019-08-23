قطر في طريقها لخسارة مركزها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لصالح هذه الدولة

ستفقد صدارتها بحلول العام المقبل

من المنتظر أن تفقد قطر المركز الأول كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام المقبل، حيث تزيد أستراليا من إنتاجها بعدد كبير من مشاريع التصدير بمليارات الدولارات، بحسب تقرير نشرته وكالة "CNBC" الأمريكية.

وقالت الحكومة الأسترالية في تقرير حديث لها: "استمرت أستراليا وقطر في التنافس على لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019"، ولكن فيما يبدو فإن أستراليا في طريقها لحسم الصدارة لصالحها.

وصدرت أستراليا الغاز الطبيعي المسال أكثر من قطر في نوفمبر 2018 وأبريل 2019. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA (كالة رئيسية تابعة للنظام الإحصائي الاتحادي للولايات المتحدة، مسؤولة عن جمع وتحليل ونشر المعلومات عن الطاقة) إن أستراليا في طريقها لتصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال أكثر من قطر، بفضل المشاريع الضخمة التي تم تشغيلها مؤخراً مثل ويتستون وإيشيث وبريلود، والتي ساعدت في تكثيف الإنتاج.

قامت بريلود، منشأة الغاز الطبيعي المسال القادرة على استيعاب 175 حوض سباحة أولمبياً من الغاز الطبيعي المسال في خزانات التخزين الخاصة بها وحدها، والتي تتبع شركة Royal Dutch Shell في شمال شرق بروم في غرب أستراليا، بشحن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى العملاء في آسيا في يونيو.

دفعت المنشآت الجديدة طاقة التصدير الأسترالية من 2.6 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2011 إلى أكثر من 11.4 مليار قدم مكعب في اليوم في عام 2019. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن أستراليا قد تجاوزت قطر بالفعل في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يضع المزيد من الضغط على الأسعار.

فقد أدى ارتفاع القدرة والصادرات الجديدة إلى جانب الطلب الهش من العملاء الرئيسيين في اليابان والصين وكوريا الجنوبية إلى انخفاض حاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال منذ أواخر عام 2018.

وما يدعم فكرة انخفاض الأسعار أكثر مستقبلاً، أن هناك المزيد من الإمدادات القادمة، ليس فقط من أستراليا ومشروعاتها الضخمة، ولكن أيضاً في الولايات المتحدة حيث يوجد المزيد من الغاز الطبيعي.