الهلال يعاود الركض لمواجهة باختاكور .. والعليان يشارك في التدريبات

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء وذلك بعد تغلبه على باختاكور الأوزبكي أمس الاثنين (2-1) ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020.

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في المباراة الماضية مرانًا استرجاعيًا في أحد المراكز الاستشفائية بينما أجرى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية تركز على الجوانب الفنية واللياقية، فرض خلالها المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب.

وشارك الظهير الأيمن مدالله العليان في الجزء الأول من التدريبات الجماعية فيما يختتم الفريق الأزرق تحضيراته لمباراة باختاكور القادمة بمران مساء يوم غدٍ.

وفاز الهلال على نظيره باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، ليرفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط على رأس المجموعة الثانية من البطولة.

وسيلعب الهلال مباراته القادمة ضد باختاكور الأوزبكي مساء يوم الخميس المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا.