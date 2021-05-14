تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعبداني، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442 05:23 PM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعبداني، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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