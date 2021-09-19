111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة

حدّدت آخر موعد لتسلُّم العروض في ظرف مغلق حتى 28 سبتمبر الجاري

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" توافر 184 مركبة للبيع بالجملة.

وبيّنت الشركة عبر إعلانها أن المركبات تشمل 111 شاحنة و73 سيارة.

ودعت الشركة الراغبين في الشراء إلى إرسال العرض بظرف مغلق إلى مبنى الإدارة العامة بالرياض في موعد أقصاه 28 سبتمبر 2021.

وقالت: لمزيدٍ من التفاصيل والاستفسار عن المركبات يُرجى التواصل على contactdetails والهاتف 011 - 2027777 وبريد إلكتروني: .inquiries@nadec.com.sa