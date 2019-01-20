"أبشر" يواكب موجة تحدي الـ 10 سنوات ويكشف نهاية عهد "الطوابير"

في إشارة للتطور في خدمة المواطنين والمقيمين

واكب نظام أبشر الإلكتروني موجة تحدي الـ 10 سنوات، وكشف قصة التطور مع دخول النظام في إنجاز المعاملات آلياً دون التوجه لمقر الجهات الحكومية أو الاستعانة بموظف.

ونشر "أبشر" على موقعه صورة لطوابير وزحام شديد لمراجعين، في حين وضع في صورة أخرى التطبيق الكفي عبر جهاز محمول، وتحمل الأولى تاريخ 2009 وفِي الثانية 2019، في إشارة للتطور في خدمة المواطنين والمقيمين.