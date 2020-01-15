وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع سفير تركمانستان

بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم بالرياض سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشارييف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل بن عبدالله العامودي.

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15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441 07:27 PM

بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع سفير تركمانستان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم بالرياض سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشارييف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل بن عبدالله العامودي.

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