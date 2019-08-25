أحداث مثيرة في قضية الأخ الأصغر لأمير قطر واختفاء تام للمدعى عليه

متهم باستئجار شخص لقتل آخرين واحتجاز أجانب وعدة تهم أخرى

كشف مكتب محاماة أمريكي أن قضية الأخ الأصغر غير الشقيق لأمير قطر الشيخ خالد بن حمد آل ثاني المتهم باستئجار شخص لقتل شخصين واحتجاز أجانب وعدم دفع مستحقات للحارس والمساعد الطبي، تشهد أحداثاً جديدة ومثيرة.

وفي التفاصيل، قال مكتب المحاماة إن خالد بن حمد أجبر الطبيب بالعمل إلى ما يصل 20 و36 ساعة متواصلة دون أي راحة أو وجبات غذائية مناسبة، كما أنه رفض طلب إجازته بشدة ما اضطر الطبيب للهرب عبر القفز من سور القصر في الدوحة والذي يبلغ ارتفاعه 6 أمتار.

وتعرض الطبيب إلى كسور وكدمات وإصابات في مختلف أجزاء جسده قبل أن يتمكن الحارس الشخصي الاتصال بالسفارة الأمريكية والهروب هو الآخر.

وتحتوي الشكوى ضد خالد بن حمد على العديد من التهم من بينها الدعوى للقتل والتهديد بالقتل ورواتب غير مدفوعة وظروف عمل غير مقبولة ومنع الراحة والعمل لساعات طويلة دون السماح لهم في بعض الأحيان لأخذ ساعات أو يوم للراحة وانتهاكات قوانين العمل الأمريكية، فيما لا يزال المدعى عليه مختفياً عن الأنظار.