فرع هيئة الصحفيين بنجران ينظم الصالون الإعلامي الثاني.. نهاية فبراير الجاري

بحضور رئيس الهيئة ومشاركة نخبة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحفي

ينظم مكتب هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران الصالون الإعلامي الثاني بحضور رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، وذلك يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري بفندق جلوريا إن في نجران.

وتفصيلاً، يشتمل برنامج الصالون الإعلامي الثاني على جلستين حواريتين تناقش الأولى منهما توظيف التقنية الحديثة لخدمة الإعلام وتتناول دور الإعلام الرقمي في انتشار المعلومة والمصداقية الخبرية بجانب المسؤولية الأخلاقية في الإعلام الجديد وأساسيات صناعة المحتوى الرقمي.

ويتحدث في الجلسة الأولى عبد الله آل هتيلة، وغلا أبو شرارة وخالد دراج ويديرها عوض آل عاطف وتقدمها أحلام الصالح، فيما تناقش الجلسة الثانية صناعة الإعلام السعودي بين التقليد والتجديد ومؤسسات الإعلام في المملكة بين الأمس واليوم (نظرة موضوعية) ويتحدث فيها محمد التونسي وتديرها الدكتورة كوثر خلف وتقدمها سارة اليامي.

ورحب مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي برئيس الهيئة خالد المالك وضيوف الصالون الإعلامي الثاني مشددًا على أن فرع الهيئة بنجران سوف يواصل هذا النشاط ضمن برنامج مستمر لخدمة الصحفيين والإعلاميين بالمنطقة والمملكة على وجه العموم.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي زينان إن الصالون الإعلامي الثاني سوف يكون نسخة مختلفة عن سابقه بدعم أمير المنطقة واهتمام نائبه وبحضور رئيس الهيئة ومشاركة نخبة من الإعلاميين السعوديين والمهتمين بالشأن الصحفي بالمنطقة.

ونوه زينان بأن الصالون الثالث سيكون في نهاية شهر مارس القادم بعنوان الإعلام والسياحة، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن فرع الهيئة بنجران حريص على تنزيل برنامجه الإعلامي وفق مواعيد ثابتة لمخاطبة قضايا تهم العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأشار متحدث الهيئة إلى أن رئيس هيئة الصحفيين السعوديين سيقوم بافتتاح مكتب فرع الهيئة بالمنطقة رسميًا بالتزامن مع هذه الفعالية وإعلان انطلاقة البرامج المدرجة في جدول أعمال المكتب خلال الفترة القادمة.