"الغطاء النباتي" يوقّع عقدًا لزراعة 200 ألف شجرة في محمية الملك خالد

مع شركة وطنية.. والعقد يشمل الري بالمياه المعالجة وتوفير خدمات الرعاية

وقَّع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر، عقدًا لمدة عامين مع إحدى الشركات الوطنية للتشجير في محمية الملك خالد الملكية، عبر زراعة 200 ألف شجرة محلية، إضافة إلى أعمال الري بالمياه المعالجة وتوفير خدمات الرعاية.



ويندرج مشروع التشجير ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ممثلة عن محمية الملك خالد الملكية؛ بهدف التعاون لتنمية الغطاء النباتي وحمايته وتعزيز تنوعها بالمحمية، وضمن جهود المركز التي يبذلها لزيادة الرقعة الخضراء حول المملكة؛ ومنها المحميات.



يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها؛ للحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة.



كما يسعى المركز إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويحسن جودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.