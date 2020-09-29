بـ 4 وديات.. الاتحاد يبدأ تحضيرات الموسم الرياضي الجديد

يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته للموسم الرياضي الجديد من خلال خوض 4 مباريات ودية، بعد أن تقرر انطلاق الموسم الرياضي الجديد 16 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الاتحاد في أولى تجاربه الودية نظيره الفيصلي، الخميس 1 أكتوبر المقبل، فيما يلاقي الفتح الأربعاء الذي يليه، ومن ثم ينازل ضمك السبت في العاشر من ذات الشهر، قبل أن يختتم ودياته بمواجهة فريق الأخدود، يوم الخميس منتصف الشهر المقبل.

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29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 08:03 PM

بـ 4 وديات.. الاتحاد يبدأ تحضيرات الموسم الرياضي الجديد

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته للموسم الرياضي الجديد من خلال خوض 4 مباريات ودية، بعد أن تقرر انطلاق الموسم الرياضي الجديد 16 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الاتحاد في أولى تجاربه الودية نظيره الفيصلي، الخميس 1 أكتوبر المقبل، فيما يلاقي الفتح الأربعاء الذي يليه، ومن ثم ينازل ضمك السبت في العاشر من ذات الشهر، قبل أن يختتم ودياته بمواجهة فريق الأخدود، يوم الخميس منتصف الشهر المقبل.

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