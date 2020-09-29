بـ 4 وديات.. الاتحاد يبدأ تحضيرات الموسم الرياضي الجديد

يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته للموسم الرياضي الجديد من خلال خوض 4 مباريات ودية، بعد أن تقرر انطلاق الموسم الرياضي الجديد 16 أكتوبر المقبل.
ويلتقي الاتحاد في أولى تجاربه الودية نظيره الفيصلي، الخميس 1 أكتوبر المقبل، فيما يلاقي الفتح الأربعاء الذي يليه، ومن ثم ينازل ضمك السبت في العاشر من ذات الشهر، قبل أن يختتم ودياته بمواجهة فريق الأخدود، يوم الخميس منتصف الشهر المقبل.
يبدأ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته للموسم الرياضي الجديد من خلال خوض 4 مباريات ودية، بعد أن تقرر انطلاق الموسم الرياضي الجديد 16 أكتوبر المقبل.
ويلتقي الاتحاد في أولى تجاربه الودية نظيره الفيصلي، الخميس 1 أكتوبر المقبل، فيما يلاقي الفتح الأربعاء الذي يليه، ومن ثم ينازل ضمك السبت في العاشر من ذات الشهر، قبل أن يختتم ودياته بمواجهة فريق الأخدود، يوم الخميس منتصف الشهر المقبل.