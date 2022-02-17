"الخميسي" مديرًا لمكتب تعليم الداخل بالقنفذة

أصدر مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن علي الخميسي، مديرًا لمكتب تعليم الداخل، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له، وفق الأنظمة والتعليمات.



من جانبه أعرب "الخميسي" عن شكره وتقديره لمدير التعليم بالقنفذة، وللقيادات التربوية في الإدارة، على هذه الثقة الكريمة.



وأكد أن تحقيق أهداف التعليم، وتطوير البيئة المدرسية والإدارية، على رأس أولوياته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويكون عند حسن الظن، واعدًا ببذل كل الجهد لما يحقق تطوير ورقي العمل الإداري.



يذكر أن الدكتور أحمد الخميسي أحد الكفاءات المشهود لها بالإنجاز والتفاني في العمل بتعليم القنفذة، ومن الكفاءات الإدارية والتربوية والتعليمية ذات الخبرة؛ حيث كان آخر منصب له رئيسًا لقسم التوجيه والإرشاد بتعليم القنفذة.



من جانبهم هنأ كل منسوبي ومنسوبات تعليم القنفذة، "الخميسي"، سائلين الله تعالى له التوفيق والنجاح، وأن تسهم هذه الثقة في الارتقاء بدفع المسيرة التعليمية لتحقيق العديد من الإنجازات ودعم مسيرة النماء ورقي وتطور منظومة التعليم وفق رؤية المملكة 2030.



"سبق" تبارك وتقدم التهنئة لـ"الخميسي"، حصوله على هذا المنصب، وتدعو الله -عز وجل- أن يوفقه في خدمة الدين ثم المليك والوطن.