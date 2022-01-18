تنبيه لـ"الأرصاد": ضباب على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ومراكز: (الحناكية، والفريش، والمسيجيد، واليتمة).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.

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18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443 08:16 AM

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ"الأرصاد": ضباب على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ومراكز: (الحناكية، والفريش، والمسيجيد، واليتمة).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.

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