أولها محرق .. "المسند": اليوم دخول طالح البلدة .. برد وقل ما يخلف المطر!

قال: يجري الماء في الأغصان ويورق في آخرها الشجر .. النجم الثاني من الشبط

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن اليوم دخول طالع #البلدة؛ النجم الثاني من نجوم #الشبط.

وأضاف: ومن خصائصها (عادةً) يستمر فيها البرد، قل ما يخلف المطر فيها، قيل: أولها محرق وآخرها مورق، يجري الماء في الأغصان، يورق في آخرها الشجر.