غبار وأمطار..أجواء متقلبة تشهدها جازان وسط تحذيرات المدني

دعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات والتعليمات

تشهد حاليًا منطقة جازان أجواء متقلبة؛ حيث اجتاحت موجة غبار جازان المدينة؛ فيما شهدت المحافظات الشرقية أمطارًا غيرة مصحوبة برياح.

من جانبه حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.