في العقيق.. تذمر من تأخر فعاليات "مهرجان الصيف" والمحافظ: أقمنا سباق الفروسية

الأهالي طالبوا بمنح تسهيلات للمستثمر ومحاسبة جوانب القصور والتأخير

أبدى عدد من السياح والأهالي بمحافظة العقيق في منطقة الباحة تذمرهم من تأخر إطلاق مهرجان الصيف، بخلاف المحافظات الأخرى بالمنطقة، والتي انطلق فيها منذ أسابيع عدة، مشيرين إلى أن العقيق هي البوابة الجوية للمنطقة، والتي كانت فعالياتها في الأعوام الماضية نوعية ومتنوعة، لكنها تأخرت كثيراً العام الحالي، مطالبين بمنح تسهيلات للمستثمر من جانب، ومحاسبة جوانب القصور والتأخير من جانبٍ آخر.

وفيما أكد محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي العتيبي انطلاق فعالية الفروسية أول من أمس، ضمن فعاليات الصيف، أبان أحد المستثمرين أن وجود مستثمرين اخرين بالموقع أعاق البدء من جانبه، مشيراً إلى أن البلدية ألزمته بموقع بعيد -بالساحة القريبة من ميدان الفروسية- والذي سيضطر للبدء فيه، كما أكد مدير مهرجانات الباحة أنه تم تحديد موقع المهرجان بشكل نهائي، لافتا إلى أن ما يهم حالياً هو نوعية الفعاليات التي ستقدّم.

وبين الأهالي أن كل المحافظات بدأت منذ أول أيّام عيد الفطر وبعضها منذ منتصف رمضان، وتأخرت العقيق عن المنافسة والمساهمة، والتي كانت تحتضن الكثير من الفعاليات النوعية للأسرة والشباب والأطفال الأعوام الماضية، مطالبين إمارة المنطقة بالتدخل فيما من شأنه خدمة المحافظة سياحياً فهي بوابة الباحة الجوية والتي تحتضن، بالإضافة للمطار الجامعة والمدينة الرياضية والمولات الحديثة.

وقال محافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي لـ"سبق": "المستثمر بدأ قبل أمس إحضار بعض أدواته في الموقع المحدد، وهو على تنسيق دائم مع الإمارة، وليس هناك خلاف بينه وبين البلدية في محافظة العقيق، والأمور طيبة بفضل الله ثم بتوجيهات أمير المنطقة، وهو في مرحلة تجهيزات الانطلاق، وستكون الفعاليات أفضل من ذي قبل من خلال ما رُسِم للفعاليات والمهرجانات التي ستحظى بها المحافظة هذا الصيف، والقادم أفضل، ونحن نعمل ليلاً ونهاراً لإيجاد نقلة نوعية في شكل ومضمون الفعاليات، حسب توجيهات أمير المنطقة وتطلعاته وما ينشده الأهالي"، متسائلاً: "ألم تشاهد فعالية أولى سباقات الفروسية التي انطلقت يوم أمس وجاءت فريدة؟".

وقال لـ"سبق" مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات بإمارة الباحة ماجد الغباشي: "تم تحديد موقع المهرجان بشكل نهائي وابتدأ العمل على ذلك.

وبالتأكيد هناك إجراءات عمل داخلية بناءً على ما في العقد من بنود، وكل ما يهم الآن أن المستثمر بدأ العمل، والتركيز الآن على ما سيقدم من فعاليات لأهالي وزوار المنطقة ككل".

وعرضت "سبق" التساؤلات على سعيد الغامدي، مالك مؤسسة ديار العز، والذي قال: "الإشكالية ليست مع البلدية ولا مع جهات أخرى، الإشكالية أن هناك مستثمرين في الموقع (حديقة طيبة الاسم) أحدهم مستثمر مسرح وألعاب والآخر مستثمر أكشاك، وأنا كمستثمر أحضر للموقع بكامل أدواتي، ومكتوب في المحضر الموقع من الإمارة بداية التوقيع أن الحديقة لي، ولكن هناك مستثمران من قبل توقيعي للعقد".

وأضاف: "أوصلنا أدواتنا للموقع الذي اقترحته بلدية العقيق، وهو بعيد، ولكن نحن كمؤسسة لا بد أن ننفذ فعاليات، والتي كانت كحد أقصى التدشين يوم 20، ولكن الآن نحتاج لـ10 أيام إضافية، وسنعوضهم بـ10 أيام في نهاية المهرجان، والتي ستصادف فعاليات الفروسية وفعاليات مهرجان التمور".