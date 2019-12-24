خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

استعرضا السبل الكفيلة بتعزيز تعاون البلدين في المجال البرلماني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر؛ يرافقه عددٌ من أعضاء البرلمان.

وشهد الاستقبال، استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وباكستان في المجال البرلماني.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.