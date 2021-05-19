أكاديمية الصندوق الصناعي تعلن إطلاق البرنامج التدريبي للتحول الإبداعي خلال الأزمات

تزويد المديرين والعاملين في المنظومة الصناعية بالمهارات المساعدة على تعزيز ثقافة الابتكار

أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي، إطلاقها الدورة الثالثة من برنامجها التدريبي لقيادة التحول الإبداعي خلال الأزمات "eading Creative Transformation in Critical Times" والمقدم بالشراكة مع مركز ستانفورد لتطوير الخبرات "Stanford، Center For Professional Development"؛ حيث يستمر استقبال طلبات التسجيل في الدورة حتى 23 مايو 2021؛ وذلك من خلال الموقع الرسمي للصندوق الصناعي.

ويسعى البرنامج إلى تزويد المديرين والعاملين في المنظومة الصناعية بالمهارات والمعارف اللازمة التي من شأنها المساعدة على تعزيز ثقافة وممارسات الابتكار والإبداع عند التعامل مع الأزمات، وقيادة دفة الأعمال خلالها بطريقة ناجحة.

ويستهدف البرنامج العاملين في المنظومة الصناعية ذوي المستوى الإداري المتوسط، كما يركز على أصحاب الخبرات العلمية من القياديين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في مناصبهم، ويمتد البرنامج لنحو سبعة أسابيع مقدمًا أربعة محاور أساسية وهي الابتكار والقيادة والفِرَق والتحول الرقمي وأخيرًا الاستراتيجية وسلاسل القيمة.

وتأتي الدورة الثالثة من البرنامج، بعد نجاح الدورات السابقة، التي ضمت عددًا من مديري المنظومة الصناعية في القطاعين العام والخاص؛ وذلك ضمن جهود أكاديمية الصندوق الصناعي في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، بالشراكة مع أعرق المؤسسات التدريبية والتعليمية حول العالم.