أقدمهم 80 يومًا وأحدثهم 13.. 7 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابًا قاسيًا عن الطعام

يعانون أوضاعًا صحية غاية في الصعوبة وتزداد سوءًا يومًا بعد يوم

يواصل 7 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابًا عن الطعام، أقدمهم وصل إلى 80 يومًا في إضرابه.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فإن الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية هم: كايد الفسفوس، حيث دخل يومه الـ80 في الإضراب، ومقداد القواسمة الذي يليه بـ 73 يومًا، وعلاء الأعرج المضرب منذ 55 يومًا، وهشام أبو هواش الذي دخل يومه الـ47، ورايق بشارات المضرب منذ 42 يومًا، وشادي أبو عكر الذي دخل يومه الـ39، وأحدثهم حسن شوكة الذي أضرب منذ 13 يومًا.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن المجموعة المضربة عن الطعام "تعاني أوضاعًا صحية غاية في الصعوبة، ووضعهم يزداد سوءًا يومًا بعد يوم؛ حيث يعانون من نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم، والإعياء والإجهاد الشديدين، والصداع".

وحذر النادي من استشهاد أحدهم بسبب الأوضاع الصحية التي وصفها بـ"شديدة الخطورة".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أودعت القواسمة في مستشفى "كابلان"، بينما تم سجن الفسفوس، والأعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن "عيادة الرملة"، وشادي أبو عكر، وحسن شوكة في سجن "عوفر".

يشار إلى أنّ عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية قد بلغ نحو 520 أسيرًا.