80 سيدة يخضعن لفحص سرطان الثدي المجاني بمكة المكرمة

نفذته جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية ضمن برنامج "ساعة لنفسك"

أقامت جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بمكة المكرمة برنامج الوقاية من سرطان الثدي (ساعة لنفسك).

ويهدف البرنامج إلى تثقيف وتوعية المجتمع المكي ودعم السيدات والأسر المستفيدة من الجمعية من خلال الفحص المجاني، وتصحيح المعلومات الخاطئة عن أعراض ومحفزات المرض.

وشمل البرنامج التعريف بالمرض والوقاية منه وكيفية اكتشاف المرض، وتوضيح آلية الفحص المنزلي وخطواته.

وقد استهدف البرنامج التوعوي حوالي 80 سيدة من الأرامل والأيتام وسيدات المجتمع المكي، وتم خلاله توزيع هدايا وكوبونات ووجبات غذائية على الحاضرات.

يذكر أن تنفيذ البرنامج تم بالمشاركة مع إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة التابعة لمديرية الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة بمكة المكرمة والفريق التطوعي روح العطاء.