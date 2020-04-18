كورونا.. أرقام جديدة لـ"الجائحة" في 7 دول بينها العراق وتونس واليابان

الزيادات تتواصل بأكثر من مليونَيْ مصاب ونحو 154 ألف وفاة حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجدّ انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 154 ألف وفاة حتى اللحظة، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم.



والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي: الولايات المتحدة (2985)، وبر الصين الرئيسي (1290) وفاة جديدة بعد إعلان مجلس مدينة ووهان إجراء مراجعة لعدد الضحايا، والمملكة المتحدة (847).



والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 34575 وفاة من أصل 683786 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 56546 على الأقل.



وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدّات بشأن تفشّي الوباء في عدد من دول العالم.



العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، السبت، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد، إلى 1497 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 81، وحالات الشفاء من الفيروس بلغت 906.



تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 864 حالة،

كما سجلت السلطات الصحية 37 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في تونس في مطلع شهر مارس؛ حسب بيان رسمي لوزارة الصحة التونسية.



باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، عن تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 7476، وتسجيل 7 وفيات جديدة.



سنغافورة

أعلنت السطات الصحفية في سنغافورة، اليوم السبت، عن تسجيل 942 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5992 حالة.



الإكوادور

قالت وزير الداخلية الإكوادورية ماريا باولا رومو: إن عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، بلغ 421 حالة حتى يوم أمس الجمعة. ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية - والمهتمة عمومًا بشأن أمريكا اللاتينية - اليوم

السبت؛ عن الوزيرة قولها: إنه جرى تسجيل 18 حالة وفاة جديدة خلال يومى الخميس والجمعة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 421 حالة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إجراء 29 ألفًا و595 فحصًا، حتى صباح الجمعة، فى 24 إقليمًا في الإكوادور التي تعدّ ضمن أكثر الدول تضررًا من الفيروس في أمريكا اللاتينية.

يذكر أن الإكوادرو أعلنت إخراج 800 جثة من الأشخاص الذين لقوا حتفهم في منازلهم في الأسابيع الأخيرة في خواياكيل، بؤرة انتشار فيروس كورونا في الإكوادور.



اليابان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى ما يقارب 10 آلاف حالة؛ حيث سجلت وفق إحصاءات موقع "انفوجرم" المعنيّ برصد حالات الإصابة حول العالم؛ 9.787 حالة، بينما تُوُفِّي 190 آخرين، وسجلت 935 حالة تعافٍ.



في غضون ذلك أكّد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، أمس الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية التى تنهال عليها انتقادات بشأن تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، تحتاج بالفعل إلى الإصلاح، لكنه شدّد على أن اليابان لا تعتزم وقف تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.



إسرائيل

أكّدت وزارة الصحة في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم؛ تسجيل 7 وفيات، و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13107 حالات.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 158 حالة.