غدًا.. فتح بطاقة الترقية على ‎"نظام فارس" لمنسوبي "التعليم"

من شاغلي الوظائف الإدارية.. ويستمر حتى 15 شوال

‏أوضحت المتحدث الرسمي باسم ‎وزارة التعليم أن فتح بطاقة الترقية على ‎نظام فارس لمنسوبي الوزارة من شاغلي الوظائف الإدارية؛ سيبدأ غداً الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ،

وقالت المتحدثة: "تدعو جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم؛ لضمان الدخول في عملية المفاضلة".