"أرامكو" و"سابك" تعلنان عن خططهما لإعادة ترتيب أنشطة التسويق والمبيعات

لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقوية العلامات التجارية وتحسين المنتجات والخدمات

أعلنت شركتا أرامكو السعودية و"سابك"، اليوم الخميس، عزمهما نقل مسؤولية تسويق وبيع عدد من منتجات أرامكو السعودية البتروكيميائية ومنتجات البوليمرات إلى شركة سابك، إلى جانب نقل مسؤولية مبيعات وتسويق عددٍ من منتجات "سابك" لشركة أرامكو للتجارة.

وتفصيلًا: تؤدّي هذه التغييرات، التي يُخطط العمل بها على مراحل خلال عام 2021م بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، إلى أن ينصب تركيز "سابك" على تسويق منتجات البتروكيميائيات، فيما تركز شركة أرامكو للتجارة على منتجات الوقود والمنتجات العطرية.

وتأتي هذه الخطوة المهمة في سبيل تحقيق التوافق بين إستراتيجيتَي "سابك" وأرامكو السعودية، وذلك بعد شراء الأخيرة حصة تبلغ 70% من "سابك" في يونيو 2020م.

وستواصل أرامكو السعودية و"سابك" مراجعة الخيارات المتاحة لمزيد من عمليات نقل التسويق والمبيعات العالمية من خلال الشركات المنتجة للمنتجات ضمن محفظة أعمال مجموعة أرامكو السعودية.

الفائدة للعملاء

ستؤدي التغييرات المخطط لها إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقوية العلامات التجارية لكلتا الشركتين، وتحسين المنتجات المدمجة والخدمات الموفرة، بما يساعد على المحافظة على التنافسية.

وسيستفيد العملاء من التحسّن الذي سيطرأ على مجموعة المنتجات وتوفرها، وطريقة طلبها، ونقاط البيع، وسلسلة الإمداد، وموثوقية الشحن، وخدمات وحلول ما بعد البيع.

وتعليقًا على ذلك: صرّح الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو للتجارة إبراهيم البوعينين، قائلًا: "يعكس نقل المسؤوليات التزامنا المشترك للاستفادة من الطبيعة التكاملية بين أرامكو السعودية و"سابك" فيما يتعلق بمجموعة المنتجات؛ حيث نسعى جاهدين لإيجاد قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا".

وأضاف البوعينين: "ذلك من شأنه أن يعزز تركيز شركة أرامكو للتجارة و"سابك" لتوفير خدمات ومنتجات عالمية المستوى لعملائهما، وستزيد هذه التغييرات من قوة موقعنا لتقديم قيمة وابتكارات لا مثيل لها في السوق".

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" عبدالرحمن الفقيه: "ستفسح الاستفادة من مجموعة المنتجات التكاملية المجال لنا لإيجاد مركز مبيعات شامل يستفيد منه عملاؤنا على الصعيد العالمي، بما في ذلك المناطق الجغرافية ذات الأهمية الإستراتيجية، خصوصًا في قارة آسيا".

وأضاف الفقيه: "نستهدف أن يؤدي نقل مسؤولية المبيعات والتسويق إلى تقريبنا من الأسواق بشكلٍ أكبر، وتعزيز مرونتنا وبراعتنا لتحقيق قيمة مضافة للعملاء والمساعدة في تحقيق طموحاتهم".

وحول التغييرات ونقل مسؤوليات التسويق والمبيعات، ستنتقل مسؤولية التسويق والمبيعات العالمية لبعض منتجات أرامكو السعودية من البتروكيميائيات والبوليمرات، وتلك الخاصة بمشاريعها المشتركة والشركات التابعة لها إلى شركة سابك، مع التركيز بشكلٍ أساسٍ على: شركة بينغرانغ بتروكيميكال كومباني إس. دي. إن. بي. إتش. دي (بريفكيم)، وشركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، وشركة إس-أويل (كوريا الجنوبية).

وبعد استكمال دمج المنتجات البتروكيميائية ستعمل "سابك" على تسويق المنتجات التالية، والتي تشمل كلًّا من: المنتجات الحالية والمضافة إلى محفظتها: البولي إيثيلين عالي الكثافة، والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، وبوليمر البولي بروبلين المشترك، وبوليمر البولي بروبلين المتناظر، وبوليمر البولي بروبلين الثلاثي، وبوليمر أسيتات فنيل الإيثيلين المشترك، وبوليميثيل ميثاكريلات، وبولي كابرولاكتام، والغلايكول أحادي الإثيلين، والغلايكول ثنائي الإثيلين، والغلايكول ثلاثي الإثيلين، والمونو إيثانول أمين، والداي إيثانول أمين، والتراي إيثانول أمين، والإيثيلين داي أمين، والداي إيثيلين تراي أمين، وأورثو-تولوين داي أمين، والبوليمريك ميثيلين ديفينيل داي أيسوكانات، والتولوين داي أيسوكانات، وغلايكولات البروبيلين، والبولويولات، وأكسيد البروبيلين، والميثيل ميثاكرايلايت، وبيوتيل غلايكول إيثر، والأسيتون، والفينول.

وبموازاة ذلك ستنتقل مسؤولية شراء وإعادة بيع وتوريد عدد من منتجات وقود "سابك" الحالية على مستوى العالم (بمادة البنزين، وميثيل ثالثي بوتيل الأيثر، ومكونات خليط الغازولين، ولقيم وحدات التكسير في أوروبا) من "سابك" إلى شركة أرامكو للتجارة التي ستبقى معها أيضًا مبيعات أرامكو السعودية من بارازيلين.

ويتم تطبيق عدد من استثناءات نقل التسويق والمبيعات حاليًّا، وبالتالي لا توجد تغييرات مخطط لها على ما يلي:

أرامكو السعودية: فائض إنتاج الأوليفينات.

أرلانكسيو: مجموعة منتجات (المطاط واللدائن).

موتيفا: مجموعة منتجات (سيكلوهكسان، بروبيلين وإيثيلين).

إس - أويل: مسؤولية التسويق المحلي والمبيعات في كوريا.

وحول عمليات النقل والتغييرات في النشاط التجاري وسلسلة الإمداد، ستتولى شركة أرامكو للتجارة المسؤولية عن الجوانب التجارية لخدمات الشحن البحري للمنتجات السائلة (بما في ذلك المواد الكيميائية والمواد الأولية)، بينما ستتولى "سابك" المسؤولية عن شحن جميع المنتجات الصلبة، وتسليم المنتجات للعملاء.