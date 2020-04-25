أمير المدينة يوجّه بتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين

ترأس أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان الاجتماع الـ17 للجنة الطوارئ بالمنطقة.
ووجّه ببذل المزيد من الجهود خلال شهر رمضان لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وإيصالها للأحياء، وأكد ضرورة إيصال السلال الغذائية لكل ساكني الأحياء ضمن مبادرة "خير المدينة".
وشدد الأمير فيصل على ضرورة استمرار لجنة إسكان العمال في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع التكدس الحاصل في بعض المواقع.
فيروس كورونا الجديد
دعا إلى ضرورة متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة
ترأس أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان الاجتماع الـ17 للجنة الطوارئ بالمنطقة.
ووجّه ببذل المزيد من الجهود خلال شهر رمضان لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وإيصالها للأحياء، وأكد ضرورة إيصال السلال الغذائية لكل ساكني الأحياء ضمن مبادرة "خير المدينة".
وشدد الأمير فيصل على ضرورة استمرار لجنة إسكان العمال في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع التكدس الحاصل في بعض المواقع.