أمير المدينة يوجّه بتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين

دعا إلى ضرورة متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة

ترأس ‏ أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎فيصل بن سلمان الاجتماع الـ17 للجنة الطوارئ بالمنطقة.

ووجّه ببذل المزيد من الجهود خلال شهر‎ رمضان لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وإيصالها للأحياء، وأكد ضرورة إيصال السلال الغذائية لكل ساكني الأحياء ضمن مبادرة ‎"خير المدينة".

‏وشدد الأمير فيصل على ضرورة استمرار لجنة إسكان العمال في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع التكدس الحاصل في بعض المواقع.

فيروس كورونا الجديد

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25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 03:31 PM

دعا إلى ضرورة متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة

أمير المدينة يوجّه بتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين

يوسف سفر

المدينة المنورة

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ترأس ‏ أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎فيصل بن سلمان الاجتماع الـ17 للجنة الطوارئ بالمنطقة.

ووجّه ببذل المزيد من الجهود خلال شهر‎ رمضان لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وإيصالها للأحياء، وأكد ضرورة إيصال السلال الغذائية لكل ساكني الأحياء ضمن مبادرة ‎"خير المدينة".

‏وشدد الأمير فيصل على ضرورة استمرار لجنة إسكان العمال في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع التكدس الحاصل في بعض المواقع.

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فيروس كورونا الجديد

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