"الحصيني" يوضح خصائص "الحميم الثاني".. ويتوقع نشوء حالة ممطرة من الغد

من مواسم التقلبات الجوية.. ويُزرع فيه الأرز والخضار.. ومدته 13 يومًا

أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، أن اليوم الجمعة هو أول أيام المقدم "الحميم الثاني"، ومدته 13 يومًا.

وفي التفاصيل، وقال "الحصيني": "من خصائصه أنه من مواسم الأمطار والتقلبات الجوية، ويُزرع فيه الأرز والخضار والذرة الشامية، كما يُحصد القمح، وتُقلم فيه أفرع العنب، وينعقد فيه اللوز والتفاح، وتُروى وتسمد فيه الأشجار بالماء حسب الحاجة، وتهاجِر فيه الدخل والقماري بطريق العودة".

وتوقَّع "الحصيني" نشوء حالة ممطرة، تستمر أيامًا عدة - إن شاء الله -، وتبدأ من غد السبت على أجزاء من مناطق (مكة، والمدينة، والرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والشمالية). كما توقع أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة، وحبات بَرَد مع رياح مغبرة، وتذبذب في درجات الحرارة.