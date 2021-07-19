إيطاليا تسجل 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 4.29 ملايين و127874 وفاة

سجلت إيطاليا 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 4.29 ملايين إصابة، و127874 حالة وفاة منذ بدء الوباء، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 08:32 PM

إجمالي الإصابات بلغ 4.29 ملايين و127874 وفاة

إيطاليا تسجل 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت إيطاليا 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 4.29 ملايين إصابة، و127874 حالة وفاة منذ بدء الوباء، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.

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