من صعدة إلى مأرب.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الحقائب الإيوائية

ضمن المشروعات التي تنفّذها المملكة بمختلف محافظات اليمن دون تمييز

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب الإيوائية على النازحين من صعدة إلى محافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة.

وجرى أمس توزيع 210 حقائب إيوائية على النازحين من صعدة إلى مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 1260 نازحاً.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات التي تنفّذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته دون تمييز.