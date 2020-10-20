"محلى صامطة" يوصي بصيانة الطريق الدولي "الدغارير - دوار الكتب"

طالب في اجتماعه برئاسة المحافظ بإنشاء مستشفى عام لأهالي السهي

رأس محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام 1441هـ -1442هـ وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وأوصى الاجتماع بحاجة الطريق الدولي من الدغارير إلى دوار الكتب لصيانة عاجلة نظرًا لتلفه وتضرر مرتاديه من وضعه الحالي موصيًا بالمتابعة العاجلة لما تم بشأنه من خلال المخاطبات السابقة، بالإضافة إلى وضع إنشاء مشروع مستشفى القطاع الجنوبي ومشروع المنطقة الصناعية بالمحافظة.

كما طالب المجلس بإنشاء مستشفى عام لأهالي مركز السهي لخدمة المركز والقرى التابعة له، بالإضافة إلى المشروعات الترفيهية على الشاطئ والفرص الاستثمارية.

وبحث "زعلة" مع أعضاء المجلس حاجة حي الضاحية بصامطة إلى الخدمات والمشروعات وأسباب تعثر بعض المشروعات به من أجل الرفع للجهات المختصة بذلك.

كما ناقش الاجتماع مشروع النظافة بمركز القفل والقرى التابعة له.

واستمع المجلس لعرض عن مسابقة مدرستي الرقمية التي أطلقتها وزارة التعليم من خلال وصف المسابقة والأهداف التفصيلية والمصطلحات وشروط وضوابط الفئات المشاركة في المسابقة ومجالاتها والمنتجات المقدمة والتواريخ المهمة للمشاركين من الطلاب وشرائح المجتمع والجهات التعليمية وحث كل شرائح المجتمع بالمشاركة.

ووجّه محافظ صامطة الجميع بضرورة المتابعة والوقوف الميداني على كل ما من شأنه خدمة أهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها ومعرفة أسباب تعثر أي مشروعات والمتابعة مع المقاولين والتشديد عليهم بضرورة الالتزام بالعقود المبرمة معهم والإنجاز السريع وذلك إنفاذًا لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بما يُسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.

وقد شهد الاجتماع حضور رئيس مركز السهي الأستاذ عبدالله بن أحمد السهلي ورئيس مركز القفل الأستاذ نزار بن معدي التركي وأعضاء المجلس من الدوائر الحكومية والأهالي.