فوزان وتعادل حصيلة المباريات المؤجلة من الجولة 21 لدوري الدرجة الأولى

القيصومة والطائي حققا النقاط الثلاث.. والمجزل والخليج يتعادلان إيجابياً

أقيمت اليوم الثلاثاء 3 مباريات مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، جمعت بين المجزل والخليج، القيصومة مع الوشم، والعين أمام الطائي.

وتفصيلاً، خيّم التعادل بهدفين لمثلهما على اللقاء الذي جمع بين المجزل والخليج، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وسجل ثنائية الخليج اللاعبان لاسينا ديابي وماهر داوود في الدقيقتين 21 و70، بينما جاء هدفا المجزل بواسطة عبدالله الدوسري وحمد العقيلي في الدقيقتين 40 و90.

وارتفع رصيد الخليج لـ32 نقطة في المركز الخامس، بينما وصل رصيد المجزل عند 29 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.

وفي المباراة الثانية، حقق القيصومة فوزاً أمام نظيره الوشم بهدف دون رد، في لقاء جمع بينهما على ملعب نادي الباطن، حيث جاء الهدف الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، عن طريق لاعب القيصومة فؤاد سلامي.

وارتفع رصيد القيصومة لـ25 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الوشم عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود في الباحة، فاز الطائي على العين بهدف دون رد، حمل توقيع سيث سيكالا في الدقيقة 21.

ورفع الفوز رصيد الطائي إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد العين عند 24 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.