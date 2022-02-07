استخدموا 26 مركبة مسروقة.. الإطاحة بـ 3 مواطنين سلبوا محال تجارية بالرياض

تمّ استرداد السيارات واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكّنت من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية؛ تمثلت في سلب محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من أموال باستخدام (26) مركبة مسروقة (تمّ استردادها)، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

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07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 10:51 AM

تمّ استرداد السيارات واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة

استخدموا 26 مركبة مسروقة.. الإطاحة بـ 3 مواطنين سلبوا محال تجارية بالرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكّنت من القبض على (3) مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية؛ تمثلت في سلب محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من أموال باستخدام (26) مركبة مسروقة (تمّ استردادها)، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض الجهات الأمنية

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