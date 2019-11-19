سحب قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدّمة من كأس الملك.. الاثنين

حدّدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل 25 نوفمبر الجاري؛ موعدًا لإجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدّمة من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عند الساعة 7:15 مساء بمدينة الرياض.
ومن المقرّر أن تقام مباريات دور الـ32 في الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل، علمًا بأن الأندية التي تأهّلت إلى هذا الدور هي كالتالي:
جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائي، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أحد، الرائد، التعاون، الفيصلي، والشباب.
حدّدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل 25 نوفمبر الجاري؛ موعدًا لإجراء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدّمة من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عند الساعة 7:15 مساء بمدينة الرياض.
ومن المقرّر أن تقام مباريات دور الـ32 في الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل، علمًا بأن الأندية التي تأهّلت إلى هذا الدور هي كالتالي:
جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائي، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أحد، الرائد، التعاون، الفيصلي، والشباب.