القويز: استمرار صرف بدل غلاء المعيشة يشمل المتقاعدين كافة وبدأنا إجراءات التنفيذ

ممّن يتسلمون معاشات تقاعدية والعجز غير المهني والمستفيدين من "ساند" ومعاشات الوفاة

رفع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز؛ الشكر والعرفان، ونيابة عن متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- لرعايتهما الكريمة للمتقاعدين.

وبيّن أن استمرار الصرف سيشمل المواطنين المتقاعدين كافة الذين يتسلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات العجز غير المهني وعائدات العجز غير المهني وكذلك المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، كما سيتم صرف البدل لمعاشات الوفاة.

وأشار القويز؛ إلى أن صدور هذا الأمر يعكس حرص القيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها الكريمة للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم وتلمس احتياجاتهم.

وأوضح أن المؤسسة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الكريم, داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد قادتها ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خادم الحرمين الشريفين ولي العهد بدل غلاء المعيشة

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10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 10:13 AM

ممّن يتسلمون معاشات تقاعدية والعجز غير المهني والمستفيدين من "ساند" ومعاشات الوفاة

القويز: استمرار صرف بدل غلاء المعيشة يشمل المتقاعدين كافة وبدأنا إجراءات التنفيذ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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رفع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز؛ الشكر والعرفان، ونيابة عن متقاعدي نظام التأمينات الاجتماعية، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- لرعايتهما الكريمة للمتقاعدين.

وبيّن أن استمرار الصرف سيشمل المواطنين المتقاعدين كافة الذين يتسلمون معاشات تقاعدية من المؤسسة ومعاشات العجز غير المهني وعائدات العجز غير المهني وكذلك المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، كما سيتم صرف البدل لمعاشات الوفاة.

وأشار القويز؛ إلى أن صدور هذا الأمر يعكس حرص القيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها الكريمة للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم وتلمس احتياجاتهم.

وأوضح أن المؤسسة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الكريم, داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد قادتها ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.

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المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خادم الحرمين الشريفين ولي العهد بدل غلاء المعيشة

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