وفقاً لاتفاق الرياض.. رئيس الوزراء اليمني يعود إلى عدن لممارسة مهامه

برفقته عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين

عاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الإثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لممارسة مهامه وفقاً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن عدداً من أعضاء الحكومة والمسؤولين يرافقون "عبدالملك".

وأضافت أن محافظ عدن أحمد سالمين وقيادات السلطة المحلية وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية، كانوا في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه في مطار عدن الدولي.