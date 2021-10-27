"التوريدات الوطنية" وكيلاً لسيارات "جيتور" في المملكة

لتعزيز حضورها في السوق السعودي وتقديم الأفضل لعملائها

في خطوة تعكس رغبة العلامة البارزة في عالم صناعة السيارات "جيتور" لتعزيز حضورها في السوق السعودي، وتقديم الخدمة التي تتواكب مع الانطلاقة القوية التي تحققها في الأسواق العالمية كأحد أهم شركات السيارات نمواً في العالم، احتضنت العاصمة السعودية الرياض مؤخراً حفل توقيع اتفاقية تحصل بموجبها شركة التوريدات الوطنية للسيارات إحدى شركات مجموعة المتحدة للسيارات على وكالة سيارات جيتور لتصبح الوكيل الجديد لها في المملكة، ويبدأ تفعيل الاتفاقية من مطلع عام 2022م، حيث ستعمل شركة التوريدات الوطنية للسيارات على تهيئة البنية التحتية لتكون في كامل الجاهزية لاستقبال العملاء ابتداءً من بداية العام 2022م مستفيدة من الخبرة الكبيرة لمجموعة المتحدة للسيارات في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، أكد حسن بن محمد الشمراني (الرئيس التنفيذي للمجموعة) أن الشركة كانت حريصة على اقتران جيتور بوكيل يملك وجوداً قوياً في السوق السعودي؛ من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا عبر تقديم سيارات "جيتور" الرائعة بشكل مناسب، والأمر الأهم تقديم خدمات ما بعد البيع المثالية؛ لكونها من الجوانب التي نوليها اهتماماً كبيراً من منطلق حرصنا على بناء علاقة مستدامة على أسس سليمة مع عملائنا.

وأضاف أنه "منذ انطلاق علامة جيتور وهي تحقق نجاحات باهرة في مختلف الأسواق التي تواجدت فيها بفضل جودة وقوة أدائها وروعة تصاميمها الداخلية والخارجية وتنوع فئاتها التي تلبي مختلف الرغبات واحتياجات العملاء".

وأبدى سعادته وكل منسوبي الشركة بالحصول على وكالة سيارات "جيتور" في المملكة بعد أن أثبتت هذه السيارة نجاحها عالمياً، وتابع حديثه قائلاً: "توجد العديد من العلامات التجارية في عالم صناعة السيارات في السوق السعودي الذي يعدّ سوقاً مفتوحاً ومتنوعاً مما يجعل المنافسة فيه صعبة جداً، إلا أن ثقتنا المبنية على دراسة مستفيضة من واقع خبرتنا في هذا المجال على سيارات جيتور وجدنا أنها مناسبة جداً للسوق السعودي وقادرة على جذب انتباه وإعجاب العملاء داخله، حيث إنها تجمع بين قوة الأداء وروعة التصاميم وقدرتها على تلبية كل الرغبات في ظل تنوع فئاتها، ومن جانبنا سوف نعمل كما هو معهود عن كافة شركات مجموعة المتحدة للسيارات على تقديم أفضل الخدمات في مختلف مراحل التعامل مع العملاء بدءاً من صالات العرض المميزة التي سوف تنتشر في المناطق الرئيسية، وخدمات ما بعد البيع التي سوف تكون من النقاط الاستراتيجية التي سوف نركز عليها في مراكز الصيانة، وتوفر قطع الغيار؛ لأنها هي أساس العلاقة التي نعمل على تطويرها وتحسينها بشكل مستمر بما يحقق متطلبات عملائنا ونحافظ من خلالها على استمرار ثقتهم الغالية".